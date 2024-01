Dia e Pirola out. Pronto Simy dal 1’

Mancano ormai due giorni alla sfida tra Salernitana e Roma. Al centro sportivo Vincenzo Volpe gli uomini di Filippo Inzaghi proseguono la preparazione alla gara dell'Arechi (che sarà popolato dai sostenitori granata malgrado il lancio di oggetti che si è verificato nella gara contro il Genoa): la situazione, però, non è delle migliori. Il tecnico deve infatti fare i conti con alcuni giocatori non al meglio della loro forma; un ostacolo in più oltre all'aggravata condizione nella classifica del campionato italiano, che al momento vede i prossimi avversari di Pellegrini e compagni in ultima posizione. Sono appena 12 i punti conquistati nelle 21 partite andate in scena finora. […] Inzaghi è orientato verso un 4-3-2-1: a fare da schermo di fronte a Ochoa dovrebbero esserci Gyomber e Daniliuc, accompagnati sulle fasce da Zanoli e Bradaric; Maggiore si prepara a prendere il posto in cabina di regia, con Martegani e il nuovo arrivato Basic ad agire come mezzali; li davanti Simy dovrebbe essere supportato dai trequartisti Kastanos e Candreva.

(Il Romanista)