Delvecchio: "De Rossi farà sicuramente bene alla Roma, è una grande squadra con dei tifosi meravigliosi"

NOTIZIE.COM - L'ex attaccante della Roma Marco Delvecchio ha rilasciato una breve intervista in esclusiva ai microfoni del sito d'informazione, commentando l'arrivo di Daniele De Rossi (con cui ha giocato dal 2001 al 2005) sulla panchina giallorossa in sostituzione dell'esonerato José Mourinho. Queste le sue parole: "Daniele non ha bisogno di consigli, ha così tanta carisma e personalità che non gli servono".

De Rossi ha appena detto in conferenza che sarebbe stato impossibile rifiutare un'occasione come la Roma.

"La Roma rappresenta una città meravigliosa con dei tifosi meravigliosi. È una grande squadra e non si può rifiutarla per nessun motivo al mondo".

Cosa ne pensa dell'esonero inaspettato di Mourinho?

"Penso che ci saranno stati dei problemi alla base tra lui e la società, sennò non si spiega".

Come farà De Rossi a non bruciarsi?

"Daniele è romano e romanista, non può bruciarsi assolutamente. Farà sicuramente bene".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE