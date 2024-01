Dalla Spagna, Mourinho non allenerà l'Al Shabab

Sfuma sempre più la pista araba per José Mourinho. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Pedro Morata, e successivamente confermato da Fabrizio Romano, lo Special One non sarà l'allenatore dell'Al Shabab. Per lui momento di riflessione in attesa di offerte che lo motivino.

Me acaba de confirmar

Jose Mourinho @josemourinhotv

que no va a entrenar al @AlShababSaudiFC En este momento está en stand-by y tranquilo a la espera de una opción que le motive. pic.twitter.com/KZpFrEebZP — ????? ?????? ®️ (@pedro_morata) January 21, 2024