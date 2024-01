Dalla Germania: Vivell tra i candidati per affiancare Eberl al Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha recentemente cambiato direttore sportivo affidandosi a Max Eberl e in Germania crescono le indiscrezioni sui nomi che potranno accompagnare l'avventura del dirigente tedesco a Saebener Strasse. Il candidato principale per lavorare insieme ad Eberl al Bayern pare essere Christopher Vivell, tra i nomi che circolano anche a Roma per la sostituzione di Tiago Pinto.

Gli altri in ballo per il Bayern Monaco sono Steffen Korell, che ha già lavorato con Eberl al Gladbach, e Felix Krüger, che è stato coordinatore sportivo al Lipsia sempre con Eberl.

(Bild)

