Cobolli: "De Rossi una persona d'oro, è un privilegio averlo come allenatore"

Il tennista Flavio Cobolli, noto tifoso giallorosso, era presente al Club Nomentano di Roma a margine della presentazione del libro 'Lemon Bowl, storie di vita e di tennis', scritto da Alessandro Nizegorodcew, Matteo Mosciatti e Lorenzo Ercoli. Il tennista ha detto la sua anche su Daniele De Rossi: “È una persona d’oro, lo ha sempre dimostrato negli anni in cui ha rappresentato la Roma. Per noi tifosi giallorossi è un onore e un privilegio averlo come allenatore e spero possa fare bene perché se lo merita”.