'Che stupida': il 30 gennaio uscirà l'autobiografia di Ilary Blasi

"Sono stati dodici mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta ma non solo: sono ancora in piedi", così Ilary Blasi racconta nella sua autobiografia in uscita il prossimo 30 gennaio e al costo di 19 euro.

"Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. 'Che stupida' è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso", spiega l'ex moglie di Francesco Totti che dopo la serie Netflix, ora, lancerà il libro.