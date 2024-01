Ultimo dell'anno in concerto al Circo Massimo per Blanco, che ha performato sul palco con la maglia giallorossa di Totti della stagione 1998/1999. Pensiero speciale per Roma e la sua gente dopo l'esibizione con un messaggio anche per il popolo biancoceleste:

"Sono felicissimo di festeggiare il 2024 in questo posto incredibile. Roma è Roma, chi nasce qui non deve cambiare niente siete fortunati. Forza Roma, ma voglio bene anche ai laziali".