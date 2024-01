Capello: "Mourinho esonerato nello spogliatoio, nessun rispetto da parte dei Friedkin"

MARCA.COM - Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla decisione dei Friedkin di esonerare José Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni.

Hai preso una posizione dura contro il licenziamento di Mourinho da parte dei proprietari americani della Roma, club che hai allenato per cinque stagioni.

"Non c'è rispetto, hanno fatto lo stesso con Paolo Maldini. Puoi licenziare qualcuno, perché il mestiere di allenatore comporta il rischio di andarsene in qualsiasi momento e te lo assumi, ma non si andare nello spogliatoio a dire a Mourinho che non è più l'allenatore della Roma o a Maldini che non è più il direttore sportivo del Milan. Per favore! Vieni, parliamo con calma e poi decidi ciò che vuoi. Questo è rispetto per me, questa è educazione. Ma questo non accade solo nel calcio. La Lehman Brothers è venuta dai suoi dipendenti, ha dato loro una scatola di cartone dove mettere le loro cose ed è uscita in strada... È il loro stile, ma non lo capisco. Se questo è il mondo degli affari, non lo capisco. Penso che a gente come Maldini, che è la storia del Milan, vadano raccontate le cose con rispetto e aspettare che finisca la stagione. Puoi licenziare Mourinho perché è l'allenatore, ma non puoi dirglielo nello spogliatoio".

