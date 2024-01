Bianchi: "Roma è un ambiente particolare, siamo sicuri che senza Mourinho non sarebbe andata peggio?"

ADNKRONOS - L'ex allenatore della Roma Ottavio Bianchi, vincitore della Coppa Italia nel 1991, ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa, parlando nello specifico della sconfitta dei giallorossi nella coppa nazionale e del rendimento di José Mourinho fino a questo momento. Queste le sue parole.

“È molto difficile dare delle spiegazioni così dal di fuori, senza essere dentro: questi sono ambienti molto particolari dove contano molto gli umori, le simpatie e le antipatie: non c’è molto di razionale. Poi, tra Roma e Lazio il contrasto è al di sopra di tutto, si fa fatica a capire. Mourinho? Tutti si aspettano molto da lui e la classifica è quella che è. Ma siamo sicuri che senza di lui non sarebbe andata peggio? In Italia l’azienda calcio, se comparata al livello europeo, è in grave difficoltà, anche perché i migliori giocatori non vengono a giocare qui ma vanno da altre parti. La Roma in particolare è una squadra in difficoltà, ma non potrei assolutamente valutare perché, come dicevo anche da dentro sarebbe difficile. Quello è un ambiente molto, molto particolare, bisognerebbe essere stati per capire che ci sono tante visioni, ognuno ha il suo pezzo di orticello da coltivare, è difficile. Onestamente, non sono in grado di dare un’interpretazione valida sui risultati di questa stagione".