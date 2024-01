Best coach Fifa: i voti di Lukaku a Guardiola, Xavi e Spalletti

Anche Romelu Lukaku è stato chiamato a votare per il 'The Best Coach', premio Fifa destinato al miglior allenatore. L'attaccante, oggi alla Roma, ha concesso i suoi 3 voti a Pep Guardiola (Manchester City), Xavi Hernandez (Barcellona) e Luciano Spalletti (ct Italia). Nessun pensiero, dunque, al suo ex allenatore Simone Inzaghi che in conferenza stampa ha risposto così: "Ha votato tre grandissimi colleghi, bravissimi. Io posso dire che a Londra lunedì sera non ero solo, ero insieme al mio staff, ai miei dirigenti, al presidente, ai ragazzi e a tutti quelli che mi hanno permesso di arrivare fin lì. Sono molto soddisfatto di essere stato nominato nei tre, sono contento così".