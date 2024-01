Belotti-Ikoné, i club ragionano ancora ma la trattativa è complessa

(...) La trattativa per lo scambio di prestiti con la Roma tra Belotti e Ikoné rimane molto complessa, ma le due dirigenze stanno ancora ragionando, senza archiviarla del tutto. Non mancano dubbi, perplessità o problemi anche perché sono diverse le cifre di ingaggio dei due calciatori e pure la durata dei rispettivi contratti. Però Daniele De Rossi, per il suo 4-3-3, ha chiesto alla società di provare a inserire in rosa un nuovo esterno d'attacco di destra e il francese potrebbe essere il nome giusto, in grado di rinascere a Roma. (...) Al Gallo tuttavia non dispiacerebbe neppure mettersi alla prova in giallorosso, con il nuovo allenatore in panchina. Inoltre, se alla fine lo scambio venisse fatto, i dirigenti viola dovrebbero aggiustare anche un altro tassello ovvero trovare una soluzione per Nzola che andrebbe automaticamente in uscita perché in rosa come centravanti c'é già Beltran che sta crescendo in gol e prestazioni, mentre l’angolano sta ancora faticando nella Fiorentina. (...)

(gasport)