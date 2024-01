Barcellona, Xavi contro l'arbitraggio: "Una vergogna". Aveva criticato Mourinho dopo Budapest (FOTO e VIDEO)

Nella 22esima giornata di Liga il Barcellona perde in casa contro il Villarreal: termina 5-3 per gli ospiti. Il tecnico dei blaugrana, Xavi, contesta apertamente la direzione dell'arbitro Munuera Montero durante la gara in diretta tv guardando la telecamera e ripetendo "una vergogna".

Xavi, dopo la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, aveva criticato l'atteggiamento di José Mourinho: "Ognuno si comporta come gli pare, se ti senti danneggiato in una finale... Ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio. Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un'immagine del genere".

(Foto: Marca)

¡TREMENDO ENFADO DE XAVI, QUE MIRA A CÁMARA Y SE LE ENTIENDE "¡UNA VERGÜENZA!"#BarçaVillarreal pic.twitter.com/97u6pbAeCU — MARCA (@marca) January 27, 2024