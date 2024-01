Bailly e la telefonata di Mourinho nel 2016: "Pensai di avere le allucinazioni. Gli chiesi di dimostrarmi che fosse davvero lui con una videochiamata"

THEATHLETIC.COM - Eric Bailly, difensore del Villarreal, ha rilasciato un'intervista al tabloid britannico e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo trasferimento al Manchester United nel 2016 e sulla chiamata con José Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni: "Nell'estate del 2016 mi arrivò una chiamata da parte di un numero portoghese, ma non conoscevo nessuno in Portogallo e non parlavo portoghese. Ho pensato che fosse un vecchio compagno di squadra, così risposi al telefono: 'Chi è?'. Mi rispose Mourinho e mi chiese 'Vuoi venire al Manchester United?'. Mi sentivo come se avessi delle allucinazioni. Pensavo fosse uno scherzo di un ragazzo. Gli chiesi di dimostrarmi che fosse lui facendo una videochiamata e lui accettò, anche mia madre era al mio fianco. Era davvero Mourinho e mi disse che mi avrebbe voluto al Manchester United e io accettai la proposta". [...]

