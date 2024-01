Australian Open, Cobolli vince e mostra il tatuaggio dedicato a De Rossi (FOTO)

La vittoria del tennista Cobolli agli Australian Open è stata festeggiata mostrando la sua fede romanista, incisa su pelle con un tatuaggio dedicato alla frase che circondava la fascia da capitano indossata da De Rossi 'Sei tu l'unica mia sposa, sei tu l'unico mio AMOR'.

Queste le sue parole dopo il successo: "Non sapevo bene come esultare – spiega in conferenza stampa – il suo arrivo alla Roma mi ha messo in difficoltà. Ho alzato la maglia dove ho tatuata la frase della sua fascia di capitano. Inoltre, ero molto stanco e non ho avuto la forza. Ero solo contento e ho tenuto per me le emozioni".

