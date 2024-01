Dopo l'nfortunio alla vigilia della sfida contro il Lecce, Giorgio Scalvini si è sottoposto agli esami clinico-strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Gli accertamenti hanno avuto esito negativo, non c'è infatti alcuna lesione muscolare in regione retto-adduttori sinistra, zona che aveva preoccupato il giovane difensore dell'Atalanta. Salgono, dunque, le quotazioni per un ritorno già nel match dell'Olimpico contro la Roma il prossimo 7 gennaio alle 20:45.

(ansa)