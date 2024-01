AS Roma: nuove indiscrezioni sui colori delle maglie della stagione 2024/25 (FOTO)

Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sulle maglie della Roma in vista della stagione 2024/25. Secondo quanto riportato dal sito specializzato, la prima avrà come colore un rosso scuro che ricorda la divisa dell'annata 2019/2020, mentre la seconda sarà bianco argentata e presenterà delle fiamme arancioni ispirate ai graffiti di strada. Il Lupetto di Gratton sarà di colore arancione su sfondo rosso. La terza maglia, invece, sarà blu scura e, anche se gli altri colori non sono noti, potrebbero esserci l'arancione e il marrone.

Per quanto riguarda le date di uscite, l'home kit dovrebbe essere rilasciato a maggio 2024, l'away kit a luglio 2024 e il third kit all'inizio di agosto 2024.

(footyheadlines.com)

