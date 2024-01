As Roma: i convocati per l'amichevole con l'Al Shabab. Out Dybala, Huijsen, Mancini, Sanches e Spinazzola

La Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida che la vedrà impegnata domani a Riyadh contro l'Al Shabab. Non figurano nell'elenco Dybala e Spinazzola, usciti anzitempo dall'ultima sfida col Verona. Non c'è neanche Mancini, alle prese con la pubalgia che lo attanaglia da tempo, oltre ad Huijsen che soffre di un sovraccarico agli adduttori, e Renato Sanches. Diversi i giovani aggregati.

Ecco la lista dei giallorossi a disposizione di Daniele De Rossi per l'amichevole di mercoledì 24/1 contro l'Al Shahab.

Rui Patricio Boer Svilar

Karsdorp Llorente Celik Golic Reale Kristensen

Cristante Pellegrini Paredes Bove Zalewski Pagano Pisilli Vetkal Mannini

Belotti Joao Costa Misitano Nardozi Mlakar Lukaku El Shaarawy

