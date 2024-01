LIVE - As Roma: De Rossi in pole per sostituire Mourinho, incontro in mattinata. Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo legata ai risultati

Dan e Ryan Friedkin hanno preso la loro decisione definitiva e alle 9.24, sul sito ufficiale della Roma, è stato comunicato l'esonero di José Mourinho. "Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve" si legge alla fine della nota.

E il nome più caldo per raccogliere l'eredità dello Special One è quello di Daniele De Rossi, lo scorso anno per un periodo sulla panchina della Spal.

LR24

10.25 - Previsto incontro in mattinata tra Daniele De Rossi e i vertici della Roma.







10.10 - Conferme sull'arrivo di De Rossi sulla panchina della Roma arrivano anche dall'esperto di calciomercato che aggiunge come gli ex giocatori, Giacomazzi e Pinzi, faranno parte del suo staff insieme a Mancini. L'accordo dovrebbe prevedere un contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione per il rinnovo legata al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

(gianlucadimarzio.com)