Al Shabab-Roma, striscione per Mourinho: "J.M. è per sempre" (VIDEO)

La Roma fa tappa in Arabia Saudita, dopo la vittoria col Verona e prima della sfida con la Salernitana, per affrontare in amichevole l'Al Shabab a Riad. Nel corso del match sugli spalti compare anche uno striscione per José Mourinho, esonerato circa una settimana fa dalla Roma e sostituito in panchina da Daniele De Rossi. "J.M. è per sempre!" è lo striscione esposto dai tifosi presenti che non dimenticano il tecnico portoghese.