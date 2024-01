Al Shabab-Roma: dove vedere la diretta TV alle 17.45 italiane

Alle 17.45 di oggi la Roma sfiderà l'Al Shabab per i 75 anni del club saudita in un'amichevole a Riyadh. Alla gara non prenderanno parte, tra gli altri, gli infortunati Dybala, Mancini, Huijsen, Renato Sanches e Spinazzola.

Fino all'ultimo non c'erano notizie riguardo una diretta televisiva che invece sarà trasmessa sul canale YouTube della Roma.