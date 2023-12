Brutta disavventura per Nicola Zalewski. Alcuni malviventi, infatti, si sono introdotti nell'abitazione del calciatore della Roma (zona Eur) lo scorso giovedì e sono scappati portando via oro e oggetti preziosi, il cui valore non è stato ancora quantificato. È stato il 21enne romanista a richiedere l'intervento del 112. I carabinieri sono intervenuti e hanno accertato il furto. I malviventi si sarebbero introdotti forzando una porta finestra.

(leggo.it)

