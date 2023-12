Vieni a festeggiare il Capodanno “Da Baffo”: non perderti il menù speciale e vivi una serata indimenticabile a soli 75 euro!

Capodanno si avvicina e il ristorante “Da Baffo” è pronto a festeggiare con voi. Lo storico locale si trova a Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba. Per dire addio al 2023 hanno ideato un menù davvero pazzesco in occasione del 31 dicembre.

APERITIVO DI BENVENUTO

ANTIPASTO: carpaccio di tartufo nero pregiato umbro, mini tartare carbonara, fazzoletto di pasta fillo ripieno di gorgonzola e miele, polpette di Angus al sugo e tortino di spinaci con crema al parmigiano.

PRIMI PIATTI: caramelle ripiene di speck e mozzarella alla crema di tartufo e pasta al ragù di Scottona.

SECONDI PIATTI: grigliata mista di carne.

E PER CONCLUDERE: sorbetto al limone, acqua, vino, caffè e amari.

Ma non è finita qui! La serata infatti sarà allietata da musica live con Anonimo Italiano e sarà offerto anche il classico piatto lenticchie e cotechino. Allo scoccare della mezzanotte ci sarà il brindisi, accompagnato da uno splendido spettacolo pirotecnico per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024.

Il costo dell'intera serata è di 75 euro e si ricorda che è obbligatorio passare al locale per l'acconto.

“Da Baffo” vi aspetta nell’unica sede a Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba. Prenotate il vostro tavolo chiamando o con un messaggio WhatsApp al numero 329 626 1635. Venite a festeggiare il Capodanno!