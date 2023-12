VIDEO - Sarri e il trattamento 'special' dopo Salernitana-Lazio: "Prontera non può arbitrare a questi livelli". Nessuna indagine aperta dalla Procura FIGC

"Sono onesto: l'arbitro di domani mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questo livello. Non è solo Sassuolo-Roma, siamo a tre punti dal quarto posto ed è una partita super importante per noi. Il profilo dell'arbitro, secondo me, non mi lascia tranquillo così come il Var. È un arbitro con il quale abbiamo sempre avuto sfortuna". José Mourinho è finito nuovamente nel mirino della Procura Federale a causa di queste parole pronunciate in conferenza stampa contro Marcenaro, il direttore di gara che arbitrerà Sassuolo-Roma, in programma oggi alle ore 18. La Procura infatti ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive da parte dello Special One nei confronti dell'arbitro.

Un attacco simile vide protagonista Maurizio Sarri, il quale al termine di Salernitana-Lazio si scagliò contro Prontera: "L’arbitro ha fatto un errore clamoroso. Ci si può appellare a duemila storie, ma la mancata espulsione di Gyomber è la dimostrazione che questo arbitro non può arbitrare a questi livelli, non ha avuto la personalità di ammonirlo per la seconda volta, ma era palese". In questo caso però il tecnico dei biancocelesti fu graziato e la Procura non aprì nessuna indagine.