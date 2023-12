VIDEO - Mourinho torna sul futuro: "Non volevo che la gente avesse dubbi, voglio rimanere nonostante tutte le difficoltà che ci sono"

Alla vigilia del partita contro il Napoli, Josè Mourinho è tornato sulle sue parole del post-Bologna parlando del futuro. Le sue parole: "Il motivo è tutto il discorso fatto. Sicuramente c'erano dubbi sulla mia posizione. Magari si poteva pensare che nella mia testa c'è un dubbio o che dipende dal Fair Play Finanziario, da questo o da quello. Il mio obiettivo era dire che non ci sono dubbi e non dobbiamo neanche parlare. È tutto chiaro. Qualcuno poteva pensare vuole rimanere, altri no. Per me non dipende da questo o quell'altro. È così. Io sono rimasto onesto da sempre. Quando ho firmato con la Roma, una settimana dopo ho ricevuto un'offerta importante, ho avvisato e ho detto di no. A dicembre della prima stagione ho ricevuto un'offerta importante dal Portogallo e ho detto di no. Dopo la finale di Budapest ho informato la proprietà dell'offerta dall'Arabia e ho detto no. Adesso la mia onestà finisce qua. Che dire oltre che voglio rimanere nonostante tutte le difficoltà che ci sono. Questa è la mia posizione e non ci sono dubbi. Non c'è altro da dire e non voglio parlare di questa situazione".

