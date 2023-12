VIDEO - Mourinho su Sanches: "Situazione complicata per tutti, ma non ho notizie su un addio"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, Josè Mourinho ha parlato anche della situazione legata a Renato Sanches. Le sue parole: "Di Renato posso parlare perchè è un giocatore nostro, di Bonucci non parlo, va rispettato e il modo per farlo è non parlare di un calciatore dell'Union Berlino. Di Renato non ho informazioni sul fatto che vada via, ne da parte sua, ne dei procuratori che sono anche i miei, ne del direttore Pinto. Renato vive una situazione complicata, lo è anche per me e per la rosa."