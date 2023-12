VIDEO - Mourinho su Mancini: "Se non ha una tripla frattura a tibia e perone gioca, domani ci sarà"

Sarà ancora cospicua la lista degli indisponibili in vista di Roma-Napoli, sarà presente però Gianlcuca Mancini, nonostante da settimane conviva con qualche acciacco, come ha raccontanto Mourinho in conferenza stampa: "Mancini si è allenato oggi per la prima volta in settimana, ma gioca domani. È uno di quelli che se non ha una tripla frattura a tibia e perona gioca. Non ha una tripla frattura, la squadra ha bisogno di lui e quindi gioca."