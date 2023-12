VIDEO - Mourinho: "La proprietà è sovrana, ma il cuore di un club sono i tifosi e va alimentata la loro passione"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma, Josè Mourinho, in merito alla questione Bonucci, ha parlato anche dell'influenza dei tifosi sulle scelte di mercato. Le sue parole: "Per la mia opinione personale, il cuore di un club sono i tifosi però ci sono le proprietà e le strutture dei club, che sono sovrane. Le decisioni sono loro. Ma per me il cuore di un club sono i tifosi, quando fai qualcosa che piace ai tifosi stai alimentando quella passione. Quando fai una cosa che non piace ai tifosi, secondo me non si deve fare. Più di questo non posso dire"