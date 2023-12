VIDEO - Mourinho: "Il 2023 sarebbe stato un anno ultrastorico per la Roma, ma il Dio del calcio non ha voluto"

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus, Josè Mourinho ha fatto un bilancio sul 2023 della Roma. Queste le sue parole: "“In condizioni normali il 2023 sarebbe un anno ultra storico per la Roma perché avrebbe vinto una competizione europea per due anni di fila e si sarebbe giocata una Supercoppa Europea e la Champions League da vincitrice dell’Europa League. In condizioni di normalità non dico che sarebbe stato l’anno migliore della storia della Roma, perché in altri ha vinto lo scudetto, ma sarebbe stato super storico. Io preferisco dire che il Dio del calcio non ha voluto, anche se non è stato così. È stata una serata molto molto infelice di un gruppo di arbitri di livello top. La Roma ha fatto una cosa straordinaria nel 2023, ovvero arrivare in finale di Europa League e avremmo meritato di vincerla. Adesso finiamo questa prima metà della stagione con la squadra ancora in corsa in Europa League e ovviamente in Coppa Italia e a -5 dalla zona Champions. Noi facciamo tutto il possibile per stare lì vicino, sappiamo che con una vittoria ti avvicini e con una sconfitta ti allontani. In questo momento in cui abbiamo i big match tutti di fila ed è naturale allontanarsi un po’ da quella posizione di classifica, che è ultra ambizioso, ma vogliamo provare a raggiungerlo nonostante tutte le nostre difficoltà. Quando avremo partite con squadre del nostro livello cercheremo di ottenere più punti possibili. Finiamo l’anno con una sconfitta che però in certe cose mi dà gioia: Ndicka, Kristensen e Bove sono cresciuti rispetto all’inizio. Tra 4 giorni abbiamo un’altra partita e noi continueremo a lavorare e a dare tutto”.