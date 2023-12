VIDEO - Bove e Romolo, Natale speciale in Mater Dei: doni e sorrisi ai pazienti dell'ospedale

Sorpresa targata AS Roma per i pazienti del Mater Dei General Hospital. L'ospedale romano ha condiviso sui social un video che mostra l'arrivo di Edoardo Bove e della mascotte giallorossa Romolo, con doni e sorrisi a tutti i pazienti. Il messaggio social: "Grazie a Edoardo Bove e la super mascotte Romolo che hanno portato sorrisi e gioia ai nostri coraggiosi pazienti per un Natale speciale".

