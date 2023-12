Verona: perquisizione della Guardia di Finanza in sede. Indagine su sponsorizzazioni da fatture false

La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione nella sede dell'Hellas Verona, una delle società coinvolte in un'indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società "cartiera". Lo scrive Calcio e Finanza. L'inchiesta diretta dalla Procura di Reggio Emilia vede 26 persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessati anche da perquisizioni e sequestri in regioni del nord e centro, per una presunta maxi frode fiscale da dieci milioni di euro.