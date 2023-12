Ultima gara casalinga del 2023 per la Roma, Kamel: “Canosa? Non esistono test semplici”

La Roma ha due gare per chiudere al meglio il girone di andata e blindare la qualificazione in Coppa Italia. All’orizzonte la sfida contro il Canosa, l’ultima casalinga del 2023, poi, dopo Natale, a distanza di tre settimane, la trasferta sul campo del Capurso.

“Non ci sono test agevoli in questo campionato”, avvisa Luca Kamel, che non si fida della classifica e del penultimo posto dei prossimi rivali. “Tutte le squadre del girone sono di buon livello: per noi non fa differenza chi sia l’avversario, andiamo sempre in campo per vincere”. Lo spettro della pareggite non spaventa il classe 2000: “Il 2-2 col Futura non ci preoccupa, anzi. Abbiamo fatto una buona partita - la sottolineatura -. Non era una trasferta semplice, ma la squadra ha risposto bene”.

Sei punti tra Canosa e Capurso: questo l’obiettivo dei giallorossi. “Vogliamo la qualificazione in Coppa Italia - conclude Kamel -. Abbiamo due partite per centrarla e, se riproporremo in campo ciò che proviamo in allenamento, sono certo che ci riusciremo”.