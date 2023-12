Turchia, Istanbulspor-Trabzonspor: gara sospesa, il presidente entra in campo per ritirare la squadra di casa (FOTO e VIDEO)

Dopo l'interruzione a causa del gravissimo episodio di violenza - pugni e calci ad un direttore di gara da parte del presidente dell'Ankaragucu nella sfida contro il Rizespor -, oggi è ripreso il campionato turco. Ma la Super Lig vive un altro momento di caos: la sfida tra Istanbulspor e Trabzonspor è stata sospesa sull'1-2, dopo che il presidente del club di casa è entrato in campo ed ha ritirato la sua formazione a seguito di una decisione arbitrale. Quindi, la gara è stata sospesa e non riprenderà.

??? Crazy scenes in Turkey...

Istanbulspor president Faiksarıaloğlu stormed onto the pitch mid-game and took his team into the changing room in protest at referee decisions! ?pic.twitter.com/FvSGQDw33Y

— EuroFoot (@eurofootcom) December 19, 2023