Taylor, un turno di squalifica al ds del Wolverhampton che lo definì "assolutamente inutile"

Continuano le invettive verso Taylor, che nell'ultimo di Premier League è stato designato come IV uomo nella sfida tra Manchester City e Tottenham. Intanto, per quanto accaduto durante Wolverhampton-Newcastle dello scorso 28 ottobre, il direttore sportivo degli Wolves Matt Hobbs è stato squalificato per una partita per aver definito l'arbitro Anthony Taylor "un fot**** assolutamente inutile", come confermato dalla Football Association. Dopo quella gara, Taylor fu 'retrocesso' ad arbitrare in Championship.