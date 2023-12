Superlega, le reazioni alla sentenza. La FIFA: "Crediamo nel merito sportivo", Abodi: "Necessarie tutela campionati e inclusività". Perez: "Grande giorno per la storia del calcio"

"La Corte non ha detto che si giocherà la Superlega ma che l'assetto va rivisto. Il presupposto fondamentale per me è che ci sia inclusività della competizione, la tutela dei campionati nazionali, dei vivai e della Nazionale". Così il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine del Consiglio Nazionale del Coni parla della sentenza UE sulla Superlega. "Oggi è un giorno di assunzione di responsabilità e di profonde riflessioni - ha aggiunto - ma in questi casi cerco di vedere le opportunità, c'è la necessità di rivedere il baricentro di rapporti e interessi. Prima di arrivare alle estreme conseguenze c'è un percorso che l'Uefa può fare", conclude.

"Oggi è un grande giorno per la storia del calcio e dello sport": così Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha commentato la decisione della Corte Ue sulla Superlega. "Il calcio europeo dei club non è e non sarà mai più un monopolio", ha aggiunto Pérez in un video diffuso dalla società.

"Abbiamo il dovere e la responsabilità di dare al calcio europeo il nuovo impulso di cui ha tanto bisogno: continueremo a sostenere un progetto moderno - aggiunge -, pienamente compatibile con le competizioni nazionali, aperto a tutti, basato sul merito sportivo e che imporrà in modo effettivo il rispetto del Fair Play finanziario".

Anche la FIFA ha commentato questa importante novità con un post sui propri canali ufficiali: "La FIFA prende atto della sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alla European Superleague Company SL. La FIFA analizzerà ora la decisione in coordinamento con l'UEFA, le altre confederazioni e le associazioni membro prima di rilasciare ulteriori commenti. In conformità ai suoi Statuti, la FIFA crede fermamente nella natura specifica dello sport, compresa la struttura a piramide - sostenuta dal merito sportivo - e nei principi di equilibrio competitivo e solidarietà finanziaria. Il calcio deve la sua lunga e felice storia a tali principi sopra menzionati, che la FIFA, le confederazioni e le associazioni membro continueranno a promuovere in futuro, nell'interesse di tutti i tifosi di calcio nel mondo".