Superlega, la sentenza favorevole della Corte di giustizia: abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa

La Superlega è ancora viva. La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sancito l'abuso di posizione dominante di Uefa (e Fifa) sull'organizzazione delle competizioni di calcio in Europa.

"Le norme della Fifa e della Uefa sull'autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, violano il diritto dell'Unione". Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue esprimendosi sul ricorso promosso dalla Superlega contro il presunto monopolio illegale di Fifa e Uefa sull'organizzazione delle competizioni internazionali.

In seguito al verdetto della Corte UE, che ha sancito l’abuso di posizione dominante da parte di Fifa e Uefa, è stata annunciata una conferenza alle ore 13.00. “Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio della UEFA è finito. Il calcio è gratuito. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni E liberi di determinare il proprio futuro” ha detto Bernd Reichart, il Ceo di ‘A22 Sports Management’, società che gestisce la Superlega. L’uomo ha poi promesso ai tifosi “la visione gratuita di tutte le partite della Superlega” e ai club “entrate e spese di solidarietà garantite“. Ulteriori informazioni saranno rese note in occasione della conferenza stampa, in programma a Madrid dalle ore 13.00.





? UEFA’s rules demanding prior approval for Super League have been deemed unlawful by the European Court of Justice. Major blow for UEFA and FIFA. pic.twitter.com/VWZK71gUNv

— tariq panja (@tariqpanja) December 21, 2023