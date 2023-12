Southgate: "Aveva ragione Mourinho: puoi fare qualsiasi cosa dopo aver allenato l'Inghilterra"

SKY SPORTS - In un'intervista esclusiva al canale televisivo inglese, il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha citato anche José Mourinho. "Ho fiducia in qualunque cosa possa accadere in futuro. Ovviamente non sarò qui in Federazione per 20-30 anni. Non so cosa succederà in futuro, sono molto tranquillo. Ricordo di aver parlato con José Mourinho quando era al Manchester United e mi ha detto: 'Quando avrai ricoperto questo ruolo, sarai in grado di fare qualsiasi cosa'. Pensavo che probabilmente fosse giusto, ma dopo sette anni è decisamente giusto", le sue parole.

