Social, spuntano immagini dello striscione 'Roma Capoccia' capovolto. Il direttivo: "Fu preso a un concerto nel 2015..." (FOTO)

“Il 24 dicembre scorso, all’indomani della partita Roma-Napoli, su sedicenti profili FB e Instagram, è stata pubblicata una foto che ritrae un gruppo di persone su una scalinata, con volto oscurato e, con alcuni di loro che sorreggono lo striscione del club “Roma Capoccia” capovolto. Foto che peraltro continua a girare accompagnata da frasi offensive.

Il Roma Club Roma Capoccia in proposito precisa quanto segue: "Si tratta dello striscione esposto il giorno prima del concerto di Antonello Venditti che si è tenuto sotto la Curva Sud il 5 settembre del 2015 allo Stadio Olimpico di Roma; in quell’occasione, come per i concerti precedenti, lo striscione del club del quale Venditti è Presidente onorario, è stato sempre presente come lo è stato ed è tuttora in Tribuna Tevere dove alla fine degli anni ‘70 è nato il Club per volere di Mimmo Spadoni, Presidente fondatore, storico e indimenticato tifoso giallorosso deceduto 15 anni fa; con grande sorpresa e sgomento, la sera del concerto lo striscione non era più al suo posto. Ci si è subito attivati con il servizio d’ordine, con gli agenti Digos in servizio e rivolti al personale CONI ma inutilmente. Il 12 settembre è stato effettuato esposto al commissariato Prati in via Ruffini; come dimostrano le foto allegate al presente comunicato stampa (la n.1 con quello sottratto e la n. 2 con quello esposto sabato 23 dicembre) il Club Roma Capoccia ha provveduto, come ovvio, a rifare il vessillo, peraltro in materiale PVC e con il quale si intende portare avanti il ricordo di Mimmo Spadoni e non soltanto una testimonianza di tifo e supporto alla AS Roma; in tempi non certamente “pacifici” per quanto riguarda il tifo, non è il caso di alimentare diatribe tra schieramenti con un gesto che sembra voler testimoniare la presa di un “trofeo” a seguito di uno “scontro” tra tifoserie che in realtà non c’è stato.

IL DIRETTIVO DEL CLUB ROMA CAPOCCIA

Questa la foto incriminata che circola sui social: