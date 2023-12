Siviglia, esonerato Diego Alonso dopo l'ennesima sconfitta in campionato. Da due mesi aveva preso il posto di Mendilibar

Prosegue il momento no del Siviglia. Altra sconfitta, l'ennesima, in campionato, questa volta contro il Getafe di Borja Mayoral per 3-0, ex giallorosso oltretutto protagonista di giornata con il gol che ha aperto le marcature. Il k.o. di oggi รจ costato l'esonero a Diego Alonso, tecnico che da due mesi aveva preso il posto di Mendilibar. Ieri l'ormai ex tecnico del club biancorosso aveva dichiarato: "Sento un grande sostegno ogni giorno e sul campo". Siviglia attualmente a quota 13 punti in classifica, in piena zona retrocessione.