Serie A: Dybala premiato come Player of the Month di novembre (FOTO)

Il rendimento recente di Paulo Dybala, entrato in 5 degli ultimi 8 gol giallorossi (tra gol e assist) non è passato inosservato. La Joya infatti è stata premiata dalla Lega Serie A come Player of the Month del mese di novembre. Un premio importante che certifica il momento positivo dell'argentino e che interessa indirettamente anche i giocatori di EA Sports FC24. Il gioco infatti metterà a disposizione (nella modalità online) una carta speciale del giocatore (valore 89).

Un mese speciale di Paulo Dybala ? E’ lui l’@EASPORTSFC Player of the Month di Novembre.#FC24 @easportsfcit pic.twitter.com/UGCveDYxpM — Lega Serie A (@SerieA) December 8, 2023