Serie A: anticipi e posticipi fino alla 27a giornata. Roma-Milan il 14 gennaio alle 20:45, sabato 10 febbraio alle 18 contro l'Inter. Di lunedì contro Salernitana, Cagliari e Torino (COMUNICATO)

Nella giornata odierna la Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle gare valide dalla ventesima alla ventisettesima giornata di campionato. La Roma affronterà il Milan il 14 gennaio alle ore 20:45 (diretta DAZN), mentre sabato 20 gennaio alle 18 ci sarà Roma-Hellas Verona. Successivamente i giallorossi giocheranno due lunedì consecutivi: il 29 gennaio alle 20:45 in casa della Salernitana e il 5 febbraio alle 20:45 all'Olimpico contro il Cagliari (in diretta anche su Sky Sport). Il 10 febbraio alle ore 18 si giocherà Roma-Inter, mentre il 18 allo stesso orario ci sarà Frosinone-Roma. La Roma torna a giocare di lunedì contro il Torino (26 febbraio alle 18:30), mentre Monza-Roma andrà in scena sabato 2 marzo alle 18.

Tutte le gare saranno visibili su DAZN e solamente Roma-Cagliari (23esima giornata), in programma il 5 febbraio alle ore 20:45, sarà trasmessa anche da Sky.

20esima giornata: MILAN-ROMA 14 gennaio ore 20:45 (DAZN)

21esima giornata: ROMA-HELLAS VERONA 20 gennaio ore 18 (DAZN)

22esima giornata: SALERNITANA-ROMA 29 gennaio ore 20:45 (DAZN)

23esima giornata: ROMA-CAGLIARI 5 febbraio ore 20:45 (DAZN e SKY)

24esima giornata: ROMA-INTER 10 febbraio ore 18 (DAZN)

25esima giornata: FROSINONE-ROMA 18 febbraio ore 18 (DAZN)

26esima giornata: ROMA-TORINO 26 febbraio ore 18:30 (DAZN)

27esima giornata: MONZA-ROMA 2 marzo ore 18 (DAZN)

(legaseriea.it)

