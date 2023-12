Sassuolo, Carnevali: "Mourinho? Nessuno dovrebbe parlare di calciatori di altre squadre. Il suo pensiero su Berardi è completamente sbagliato"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento "Gran Galà del Calcio" e tra i vari temi trattati si è soffermato nuovamente sulle parole di José Mourinho nei confronti di Domenico Berardi: "Mourinho? Nessuno dovrebbe parlare dei calciatori delle squadre avversarie. Le parole che ha detto non sono corrette. Sarà il suo pensiero, ma è completamente sbagliato".

Ha avuto modo di confrontarsi con la dirigenza della Roma sulle parole di Mourinho?

"Con la dirigenza della Roma abbiamo un buon rapporto, è chiaro che non sono parole positive quelle di Mourinho e lasciano il tempo che trovano. Abbiamo perso una partita che, senza l'espulsione di Boloca, forse sarebbe finita diversamente. Peccato per la sconfitta, è arrivata in modo anche abbastanza casuale".