Roma-Canosa: 8-1, i giallorossi dilagano e agganciano la Lazio in classifica

Un minuto e trenta secondi. È bastato così poco alla Roma per passare in vantaggio e dare il via a un vero e proprio dominio giallorosso. Non può nulla il Canosa che esce sconfitto per 8-1. La differenza tra le due rose, sulla carta, è netta, e la gara (così come la classifica) lo ha confermato.

Come detto, dopo poco più di un minuto Da Silva apre le marcature mandando un messaggio a tutto il palazzetto: la Roma c’è ed è in crescita. In crescita a tal punto che poco dopo ci pensano Dal Lago prima e Kamel poi a ribadire il concetto. 3-0 e gara sotto controllo. Ma non finisce qui, perché anche Colletta trova il tempo per scrivere il suo nome tra i marcatori. Ci riesce anche Butabuzi del Canosa per il momentaneo 4-1, ma sarà solo il gol della bandiera. Pochi istanti dopo tocca a Lara dire la sua, facendo salire a 5 le reti giallorosse.