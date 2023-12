Roma calcio a 5: pareggio per 2-2 contro la Polisportiva Futura. Mantenuta l'imbattibilità esterna

La Roma C5 esce con un punto dal Palattinà a Lazzaro, mantenendo l sua imbattibilità in trasferta. L’anticipo della decima giornata tra i giallorossi e la Polisportiva Futura regala grandi emozioni in un palazzetto gremito di tifosi. Mister Di Vittorio deve far a meno del giovane Lavrendi, il classe 2004 che ha ampio minutaggio in serie A2 Élite e che regala sempre giocate di alta qualità. Il quintetto iniziale di Mister Di Vittorio è composto da Marcio Ganho tra i pali, Lutta, Da Silva, Basso e Colletta. Il tecnico avversario, Fiorenza, risponde con Parisi tra i pali, Pannuti e Minnella, Honorio e Cividini. Una bellissima gara fin dai primi minuti, le squadre si affrontano a viso aperto con iI Futura insistente in fase offensiva ma, ad avere la meglio, a 58” dal termine della prima frazione di gioco è il giallorosso Caique Da Silva che con uno spettacolare tiro dalla metà campo sorprende l’estremo difensore di casa, un gol da cineteca che porta avanti la Roma Calcio a 5. La risposta del Futura non si fa attendere, la seconda frazione di gioco vede i padroni di casa fare i conti con un insuperabile Ganho, ma Cividini al minuto di gioco 01’45” e Minella al 11’40” portano avanti il Futura : ed è 2-1. Ma subito dopo il vantaggio, 19” dopo, è Valerio Lutta a confezionare il gol del pareggio giallorosso. Il finale è totalmente a tinte giallorosse, le incursioni di Colletta mettono paura alla formazione di Fiorenza ma purtroppo senza fortuna. Ottima prestazione della Roma Calcio a 5, che porta a casa un punto importante su un campo ostico e contro un’avversaria di grande carattere.

Il 9 Dicembre la Roma Calcio a 5 sarà di nuovo protagonista al Pala To Live di Roma dove in casa ospiterà il Futsal Canosa.