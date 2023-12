Real Sociedad, Sadiq: "Tornare in Italia è sempre un piacere, sono cresciuto qui"

SKY SPORT - L'ex attaccante della Roma Umar Sadiq, attualmente in forza alla Real Sociedad dopo le esperienze con Spezia, Bologna e Torino, ha parlato ai microfoni dell'emittente sportiva alla vigilia della sfida di Champions League tra gli spagnoli e l'Inter a San Siro. Queste le sue parole: "Per me tornare a giocare in Italia è sempre un piacere, sono cresciuto qui e adesso torno a San Siro, è un sogno".

Cosa vuol dire avere l'identità della Real Sociedad?

"Da quando sono arrivato mi sono sempre sentito uno di loro. Mi sono rotto il crociato dopo una settimana ma mi hanno fatto capire di essere arrivato in un club che è come una famiglia".

L'Inter è in forma, come anche voi. Pensare di poter vincere?

"Sappiamo che sono una squadra forte, sono arrivati in finale l'anno scorso ma noi faremo il nostro e siamo qui per giocarcela".