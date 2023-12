Ranking Uefa, l'Italia resta al secondo posto: Germania prima

Con la fine della fase a gironi della Champions League si è aggiornato di conseguenza anche il ranking Uefa, con l'Italia che grazie alla vittoria del Milan e il pareggio dell'Inter resta al secondo posto con 13.142 punti, davanti all'Inghilterra attualmente al terzo posto con 12.125 (sconfitte per Newcastle e Manchester United). Comanda ancora la Germania con 13.357 punti. Questa la classifica completa, con le prime due che avranno la possibilità di far qualificare alla Champions League anche la quinta classificata del proprio campionato:

GERMANIA 13.357

ITALIA 13.142

INGHILTERRA 12.125

SPAGNA 12.062

FRANCIA 10.416

BELGIO 10.200

REP.CECA 9.250

TURCHIA 9.000

DANIMARCA 8.500

OLANDA 8.200