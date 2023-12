Ramadani (ag. Italiano): "Non sono il suo baby sitter. Pensa solo alla Fiorentina"

Arrivano smentite sulle indiscrezioni riguardo l'avvistamento di Vincenzo Italiano nei pressi della sede della Roma all'Eur. Stando all'intervista rilasciata dall'agente dell'allenatore della Fiorentina, Fali Ramadani, per il momento il tecnico sarebbe pienamente coinvolto nel progetto della viola. Queste le sue parole:

Avrà visto che da ieri mattina circola la notizia di un avvistamento di Italiano nei pressi della sede della Roma. Come commenta?

“Non è vero e non voglio commentare perchè non mi sembra ci sia nulla da commentare. Cosa dovrei dire? Io non sono il baby-sitter di Italiano e non vivo sempre con lui, ma non mi sembra sia una notizia che un allenatore sia stato avvistato all’Eur, a Roma”

Possiamo dire quindi che Italiano sta bene a Firenze e che per ora pensa solo a questo?

“E’ normale. Con la Roma non c’è nulla, zero!”.

(tag24.it)

VAI ALLA NEWS