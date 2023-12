Petrachi: "Alla Roma presi Smalling e Mkhitaryan che non giocavano in Premier, ora sono protagonisti in Serie A"

RADIO TV SERIE A - Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, è stato intervistato dall'emittente radiofonica della Lega Serie A e tra i vari temi trattati ha fatto una panoramica del campionato, soffermandosi su alcuni dei suoi acquisti ai tempi della Roma. Ecco le sue parole: “Bisogna saper trovare l’equilibrio tra il fatturato e la spesa e, con umiltà mi permetto di dire, la nostra è una Serie A malata. A parte 5-6 club virtuosi, metto ovviamente dentro anche l’Empoli e l’Atalanta, gli altri hanno vagonate di debiti. E un calcio così è tanto difficile da sostenere. Noi italiani riusciamo sempre a mettere una toppa, abbiamo delle qualità che da sempre ci vengono riconosciute. Io a Roma ho preso Smalling e Mkhitaryan che non stavano giocando, ma in Italia son diventati degli assoluti protagonisti. Questo ti fa vedere che, esempio, la Premier League è superiore per aggressività e intensità. In Serie A siamo bravi a sopperire a queste lacune con la capacità tattica di incartare gli avversari, metterci con la difesa a cinque per non farci soffocare, allenare cultura del lavoro e professionalità. Però è chiaro che tecnicamente qualche mancanza rispetto ad altri tornei ce l’abbiamo”.