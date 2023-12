Il clima in casa Napoli non è dei migliori, dopo il ko a sorpresa per 0-4 in Coppa Italia contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Un risultato che non è stato apprezzato soprattutto dall'attaccante Victor Osimhen, che come si vede in un video postato dall'emittente sportiva, a fine partita è andato in panchina e discutere animatamente con alcuni compagni di squadra, tra cui il difensore Leo Ostigard.

