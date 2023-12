Lukaku, gol ed espulsione nella stessa gara: tutti i precedenti prima del romanista

Croce e delizia. Così potrebbe esser stato definito Romelu Lukaku alla fine di Roma-Fiorentina, gara di campionato terminata 1-1. Questo perché il calciatore belga ha prima segnato la rete del vantaggio dei giallorossi e in seguito, con il punteggio già fissato sul pari, si è fatto espellere a causa di un’entrata imprudente su Kouamé, guadagnandosi una giornata di squalifica che gli farà saltare la gara contro il Bologna. A oggi questo match è un vero e proprio scontro diretto con le quote dei principali bookmakers di scommesse sportive ancora incerte e sicuramente senza differenze abissali.

Pur avendo fatto arrabbiare forse qualche tifoso, sia allo stadio che sui social, Lukaku ha quindi stabilito una sorta di “record”, passando “dalle stelle alle stalle” nello stesso match. Eppure, il belga non è l’unico calciatore della Serie A ad aver portato a termine questa “impresa”. Nella storia recente del campionato italiano di massima divisione, infatti, sono tantissimi i giocatori che sono stati in grado di compiere questa combo molto particolare.

Lukaku ma non solo: tutti i giocatori che hanno segnato e poi si sono fatti espellere in una singola gara



Tenendo conto solo degli ultimi precedenti, molti di questi calciatori hanno ottenuto tale risultato nelle ultime stagioni. Iniziamo con Nahuel Molina, terzino attualmente in forza all’Atletico Madrid ma che si è segnalato negli scorsi anni come una freccia per l’Udinese. Contro la Lazio nella stagione 2021/2022 infatti il ragazzo segnò una rete e poi si fece espellere successivamente, in un match poi terminato 4-4. Lo stesso modus operandi è stato seguito da Pietro Ceccaroni: l’ex difensore del Venezia (ora al Palermo) nella medesima stagione calcistica, contro il Verona, segnò e si fece espellere, con i lagunari che persero anche la partita per 3-4. Sempre nella stessa annata fu Milinkovic-Savic a guadagnarsi la combo gol + rosso in un Sampdoria-Lazio 1-3.

Verona protagonista con ben 2 calciatori a mettere insieme un gol e un’espulsione nella stessa gara. Per quanto riguarda la stagione 2021/2022 Faraoni ci riuscì nella sconfitta per 1-2 contro il Napoli, mentre nell’annata successiva fu il turno di Dawidowicz, che proprio contro la Roma siglò una rete e poi si fece espellere (risultati finale 1-3 per i giallorossi). Medesimo destino (ma almeno con una vittoria per 2-0) è toccato a Giacomo Bonaventura contro l’Udinese. Anche Riccardo Orsolini, nella roboante vittoria per 1-5 in casa della Cremonese, segnò una rete ma poi si fece espellere.

Più sfortunato invece Zeegelaar dell’Udinese: segna contro la Salernitana ma poi si fa espellere e la squadra perde 3-2. Infine, prima di Lukaku, l’ultimo precedente riguardava l’attaccante del Milan Olivier Giroud: il francese peraltro vanta un record singolare, perché è riuscito in questa impresa per ben 2 volte nelle ultime 2 stagioni. Infatti il transalpino, già ammonito, dopo un bellissimo e decisivo gol contro lo Spezia nei minuti finali di gara si tolse la maglietta, facendosi espellere ingenuamente dall’arbitro nel corso dell’annata precedente. In questa, invece, dopo il gol al Lecce è stato espulso nei minuti finali per proteste contro il fischietto di gara, con i rossoneri che hanno impattato sul 2-2 contro i salentini.