Lucchesi: "Mourinho lascerà il segno in ogni caso. La conflittualità a lungo non paga"

CENTRO SUONO SPORT - All'emittente radiofonica ha parlato Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale della Roma ai tempi dello scudetto Sensi. Queste alcune delle sue dichiarazioni:



"Era ora, se i vertici della Roma pensano che Mourinho stia sbagliando, allora glielo devono dire. Se pensano invece che stia facendo bene, lo devono supportare. Questa conflittualità alla lunga non paga, il mondo non finisce alla fine dei 90’, i rapporti sono fondamentali e fare la guerra sempre contro tutto e tutti non conviene. Mourinho ha questo modo di tenere vivo l’ambiente con motivazioni, però lui e il suo staff hanno preso in totale circa 26 giornate di squalifica, è troppo. Se c’è la volontà di protestare, la deve condividere con i dirigenti societari. Per me conta di più protestare nei modi e nei luoghi giusti, non mi piace la platealità. Non è una critica a Mourinho, però se tutti iniziano a fare così che succede? Si accumulano solo recidive su recidive, si crea un circolo vizioso in cui pagherà solo la Roma".

[...]

Un giudizio su Mourinho e la sua avventura a Roma?